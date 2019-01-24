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Reuters сообщает о прибытии в Венесуэлу частных российских наемников

Опубликовано : 25 январь 2019 г. 22:26 | Просмотров: 176 | Категория: Мир

Источники агентства Reuters сообщили, что российские наемники из частных военных компаний прилетели в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро.

Как сообщает издание «Настоящее Время», Reuters сослалось на информацию, предоставленную двумя источниками, близкими к наемникам. Они сообщили, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) прибыли в Венесуэлу в последние несколько дней для обеспечения безопасности Мадуро во время массовых протестов, поддерживаемых США.

Третий источник подтвердил, что российские наемники в Венесуэле есть, но не уточнил, когда они прибыли и какова их роль.

Один из источников агентства рассказал, что первая группа военных наемников из России прибыла в мае 2018 года, накануне президентских выборов в Венесуэле, а вторая «недавно».

Председатель комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгений Шабаев сказал Reuters, что в Венесуэле находятся около 400 человек из российских частных военных компаний. Другие собеседники говорят о небольших группах, не уточняя их численность.

Кроме того, Reuters со ссылкой на сервисы отслеживания авиаполетов отмечает, что в последние несколько недель в Венесуэле или в соседних странах приземлились несколько российских правительственных самолетов, но доказательств их связи с частными военными нет. Среди этих самолетов агентство называет российский Ил-96, который вылетел в Москву и выполнил рейс через Сенегал и Парагвай. Агентство утверждает со ссылкой на данные о госзакупках, что этот гражданский самолет принадлежит подразделению администрации президента России.

Также в период с 10 по 14 декабря 2018 года полеты в Каракас из России выполняли тяжелый грузовой самолет Ан-124 и транспортный самолет Ил-76. Еще один Ил-76 находился в Каракасе с 12 по 14 декабря. Reuters указывает, что все три самолета принадлежат российским ВВС.​

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.

В свою очередь, посол России в Венесуэле Владимир Заемский в разговоре с «РИА Новости» назвал эти сообщения Reuters «очередной уткой». «Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею», — сказал он.

Гуайдо признали легитимным главой государства США, Канада, Бразилия, Перу, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Эквадор, Коста-Рика, Чили, Панама и​ Великобритания.


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