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Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты

Опубликовано : 26 январь 2019 г. 11:09 | Просмотров: 603 | Категория: Власть

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, включен в предвыборный список оппозицционного блока ACUM.

Сообщение об этом распространили в соцсетях активисты блока. Уже известно, что Петик внесен в общенациональный предвыборный список блока под номером 33.

После того, как его кандидатура будет официально утверждена, Петик должен быть освобожден из-под стражи для ведения предвыборной агитации.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами  особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.


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