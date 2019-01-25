МЕНЮ
Twitter
﻿ 121
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26.01.2019  

Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС

26.01.2019  

Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

26.01.2019  

Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро

26.01.2019  

Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты

25.01.2019  

Reuters сообщает о прибытии в Венесуэлу частных российских наемников

25.01.2019  

Партии Санду, Нэстасе, Плахотнюка и Додона договорились о сотрудничестве и об уважении друг друга на выборах (TOP)
все новости

Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро

Опубликовано : 26 январь 2019 г. 19:34 | Просмотров: 545 | Категория: Мир

Испания, Германия, Франция и Великобритания готовы признать оппозиционное правительство Венесуэлы, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не назначит выборы в течение восьми дней.

Как сообщает Би-би-си, премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": «У Испании есть ответственность перед Латинской Америкой... мы не пытаемся изменить или свергнуть правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле».

Франция и Германия также выпустили похожие заявления - по всей видимости, это согласованные между странами требования о выборах в Венесуэле.

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что выборы в Венесуэле прошли «с серьезными проблемами», повторив, что Мадуро «не является легитимным лидером».

Мадуро заступил на второй президентский срок в начале января - оппозиция бойкотировала выборы, а также обвинила Мадуро в фальсификации голосов.

Политический кризис в Венесуэле обострился, после того как в среду 35-летний Хуан Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны. США, более десятка латиноамериканских стран, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада поддержали Гуайдо, после того как он объявил себя легитимным лидером.

Николаса Мадуро поддержали власти Кубы, России, Китая, Мексики, Турции, Боливии, Никарагуа, Сальвадора, Беларуси, Сирии, Греции, Уругвая и Ирана. По словам самого Мадуро, власти США и венесуэльская оппозиция попытались провести в стране государственный переворот, правление Гуаидо является неконституционным.

Мадуро объявил о попытке переворота, разорвал дипломатические отношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС

Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС ...

Просмотров: 311
Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро

Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро ...

Просмотров: 546
Reuters сообщает о прибытии в Венесуэлу частных российских наемников

Reuters сообщает о прибытии в Венесуэлу частных российских наемников ...

Просмотров: 823
Янукович получил официальный статус уголовника

Янукович получил официальный статус уголовника ...

Просмотров: 534
Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России

Ольга Бузова могла бы стать официальным представителем МИД России ...

Просмотров: 759
Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США

Трампу отказано в выступлении в Конгрессе США ...

Просмотров: 750
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8935
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32077
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31805
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10569
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46534
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 27574
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25629
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20824
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17841
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 17227
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14407
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 14309
ВЛАСТЬ
Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

26.01.2019  Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты
25.01.2019  Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (111)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker