Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро ...

Испания, Германия, Франция и Великобритания готовы признать оппозиционное правительство Венесуэлы, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не назначит выборы в течение восьми дней.

Как сообщает Би-би-си, премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": «У Испании есть ответственность перед Латинской Америкой... мы не пытаемся изменить или свергнуть правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле».

Франция и Германия также выпустили похожие заявления - по всей видимости, это согласованные между странами требования о выборах в Венесуэле.

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что выборы в Венесуэле прошли «с серьезными проблемами», повторив, что Мадуро «не является легитимным лидером».

Мадуро заступил на второй президентский срок в начале января - оппозиция бойкотировала выборы, а также обвинила Мадуро в фальсификации голосов.

Политический кризис в Венесуэле обострился, после того как в среду 35-летний Хуан Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны. США, более десятка латиноамериканских стран, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада поддержали Гуайдо, после того как он объявил себя легитимным лидером.

Николаса Мадуро поддержали власти Кубы, России, Китая, Мексики, Турции, Боливии, Никарагуа, Сальвадора, Беларуси, Сирии, Греции, Уругвая и Ирана. По словам самого Мадуро, власти США и венесуэльская оппозиция попытались провести в стране государственный переворот, правление Гуаидо является неконституционным.

Мадуро объявил о попытке переворота, разорвал дипломатические отношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.