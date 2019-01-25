Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента ...

Григоришин сделал свое заявление в соцсетях, комментируя очередной визит Додона в Бельцы, в ходе которого для обеспечения комфорта Додона было перекрыто движение на улицах города, в нарушение обещания Додона «отказаться от мигалок». Мэр Бельц сообщил, что за два года своего мандата Додон «даже не соизволил посетить бельцкую примарию».

«Этот "президент", который в 2016 году в Москве у Ренато (Усатого - Ред.) и лично у меня вымаливал поддержку во втором туре выборов, за два года даже не соизволил посетить бельцкую примарию. Я отказываюсь признавать в Додоне не только главу государства, но и человека в принципе», - написал мэр муниципия Бельцы.

Ранее уже сообщалось, что в ноябре 2016 года, между первым и вторым туром выборов президента, Додон с супругой приехали в подмосковный дом лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, прося поддержки возглавляемой Усатым партии во втором туре выборов. В тот вечер, Додон пообещал Усатому и находящемуся там руководству «Нашей партии» возглавить борьбу с олигархом Владимиром Плахотнюком и добиться свержения его режима в Молдове. Известно, что Додон стал президентом лишь благодаря поддержке избирателей Ренато Усатого.