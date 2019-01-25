Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС ...

Выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН по поводу ситуации в Венесуэл, Арреаса указал на существование «правительств-сателлитов», которые идут на поводу у решения Вашингтона объявить президента Николаса Мадуро нелегитимным. «Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы?» — задался он вопросом. «Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том, быть выборам или нет», - заявил он, порекомендовав представителям Евросоюза «посвятить себя своим делам и уважать самоопределение народов».

26 января Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция заявили, что признают объявившего себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в том случае, если Николас Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Как указывает глава европейской дипломатии, прошедшие в мае в Венесуэле президентские выборы не были «ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия». «Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно отражает волю венесуэльского народа», - указывается в заявлении. В этой связи ЕС призывает к срочному проведению «свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы».