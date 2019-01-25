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Международный день памяти жертв Холокоста отмечается Молдове

Опубликовано : 27 январь 2019 г. 11:40 | Просмотров: 164 | Категория: Страна

Согласно Резолюции Генасамблеи ООН, День памяти установлен именно 27 января, когда 1945 году советскими солдатами был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Резолюция о признании 27 января днем памяти была принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Россия, Израиль, Украина, США, Канада, Австралия, а их соавторами – еще более 90 государств.

На территории нынешней Молдовы преследование и уничтожение евреев имело место в период фашистской оккупации. По различным данным, преимущественно в так называемой Транснистрии (Левобережье Днестра), были созданы гетто и концлагеря, в которых было уничтожено или умерли от голода, холода и болезней более 300 тыс. евреев и цыган.

Уничтожение евреев в тот период велось на территории нынешней Молдовы по приказу маршала Иона Антонеску, провозглашенного им 8 июля 1941 г. на заседании Совета министров Румынии:

«Я высказываюсь за принудительное переселение всего еврейского эле­мента Бессарабии и Буковины, который нужно выбросить за границу».

По данным переписи румынских властей, в 1942 году в Кишинёве осталось всего 100 евреев, из них 99 — в гетто. Когда 24 августа 1944 года советские войска вошли в Кишинёв, выживших в гетто осталось 6 человек.

Известно, что на территории нынешней Молдовы, в период Второй Мировой войны нацистами были созданы около 20 гетто. 6 из них находились в Рыбннцком уезде, 3 – в Тираспольском, а также в Дубоссарах, Оргееве, Сороках, Маркулештах, Единцах и других населенных пунктах.

В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Впервые день памяти жертв Холокоста отмечался во всем мире в 2006 году.


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