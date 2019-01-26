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Кремль опроверг информацию об отправке россиян в Венесуэлу

Опубликовано : 28 январь 2019 г. 01:17 | Просмотров: 112 | Категория: Мир

Распространенную агентством Reuters информацию об отправке около 400 частных военных наемников для защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», ответив на соответствующий вопрос журналиста - «Да нет, конечно».

Когда ведущий напомнил, что в СМИ расходится информация о 400 бойцах​ из России, направленных на защиту Мадуро, Песков сказал: «У страха глаза велики».

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что российские наемники из частных военных компаний прилетели в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро.

Как сообщалось, около 400 человек из российских частных военных компаний прибыли в Венесуэлу в последние несколько дней для обеспечения безопасности Мадуро во время массовых протестов, поддерживаемых США.

Кроме того, Reuters со ссылкой на сервисы отслеживания авиаполетов отмечает, что в последние несколько недель в Венесуэле или в соседних странах приземлились несколько российских правительственных самолетов, но доказательств их связи с частными военными нет. Среди этих самолетов агентство называет российский Ил-96, который вылетел в Москву и выполнил рейс через Сенегал и Парагвай. Агентство утверждает со ссылкой на данные о госзакупках, что этот гражданский самолет принадлежит подразделению администрации президента России.

Также в период с 10 по 14 декабря 2018 года полеты в Каракас из России выполняли тяжелый грузовой самолет Ан-124 и транспортный самолет Ил-76. Еще один Ил-76 находился в Каракасе с 12 по 14 декабря. Reuters указывает, что все три самолета принадлежат российским ВВС.​

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада.


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