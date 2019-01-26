Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии ...

Нападение на кандидата в депутаты от оппозиционного блока ACUM Дину Плынгэу произошло в Единцах, перед зданием инспектората полиции, на глазах у полицейских.

Как сообщил в соцсетях сам Плынгэу, инцидент произошел в полдень 27 января, а одним из нападавших был сын вице-председателя территориального отделения Демпартии Влад Непейвода.

«Около 12:25, после прямого эфира перед инспекторатом полиции меня избили трое неизвестных в присутствии полиции. Они меня били, угрожали физической расправой и призывали покинуть Единцы», — написал Плынгэу в соцсетях.

Как позже сообщил избитый кандидат в депутаты, одним из нападавших был Влад Непейвода, «спортсмен из банды бывшего депутата Демпартии Олега Сырбу». Сырбу также является кандидатом в депутаты от правящей Демпартии и «наместником» партии олигарха Владимира Плахотнюка в Единецком районе.

В свою очередь, Олег Сырбу полностью отвергает причастность к инциденту, сообщив журналистам, что «мы хотим жить хорошо со всеми».

МВД и правящая Демпартия пока никак официально не комментировали факт нападения на кандидата в депутаты в Единцах.