МЕНЮ
Twitter
﻿ 67
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:15  

Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

01:17  

Кремль опроверг информацию об отправке россиян в Венесуэлу

27.01.2019  

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается Молдове

26.01.2019  

Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС

26.01.2019  

Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

26.01.2019  

Лидеры Евросоюза объявили ультиматум Николасу Мадуро
все новости

Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

Опубликовано : 28 январь 2019 г. 11:15 | Просмотров: 562 | Категория: Власть

Нападение на кандидата в депутаты от оппозиционного блока ACUM Дину Плынгэу произошло в Единцах, перед зданием инспектората полиции, на глазах у полицейских.

Как сообщил в соцсетях сам Плынгэу, инцидент произошел в полдень 27 января, а одним из нападавших был сын вице-председателя территориального отделения Демпартии Влад Непейвода.

«Около 12:25, после прямого эфира перед инспекторатом полиции меня избили трое неизвестных в присутствии полиции. Они меня били, угрожали физической расправой и призывали покинуть Единцы», — написал Плынгэу в соцсетях.

Как позже сообщил избитый кандидат в депутаты, одним из нападавших был Влад Непейвода, «спортсмен из банды бывшего депутата Демпартии Олега Сырбу». Сырбу также является кандидатом в депутаты от правящей Демпартии и «наместником» партии олигарха Владимира Плахотнюка в Единецком районе.

В свою очередь, Олег Сырбу полностью отвергает причастность к инциденту, сообщив журналистам, что «мы хотим жить хорошо со всеми».

МВД и правящая Демпартия пока никак официально не комментировали факт нападения на кандидата в депутаты в Единцах.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии ...

Просмотров: 563
Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента ...

Просмотров: 3708
Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты

Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты ...

Просмотров: 1188
Партии Санду, Нэстасе, Плахотнюка и Додона договорились о сотрудничестве и об уважении друг друга на выборах

Партии Санду, Нэстасе, Плахотнюка и Додона договорились о сотрудничестве и об уважении друг друга на выборах ...

Просмотров: 3172
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером ...

Просмотров: 4369
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам ...

Просмотров: 16924
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8984
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32138
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31860
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10613
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46548
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 27931
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25650
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17861
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 17548
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 16926
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14416
Одни из самых одиозных судей вынесли очередной заказной приговор в отношении офицера-пограничника Георгия Петика

Одни из самых одиозных судей вынесли очередной заказной приговор в отношении офицера-пограничника Георгия Петика

Просмотров: 13299
ВЛАСТЬ
Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

26.01.2019  Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента
26.01.2019  Незаконно арестованный бывший офицер-пограничник стал кандидатом в депутаты
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (114)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker