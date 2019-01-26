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Фонд жены Додона финансируется, как тайное сообщество

Опубликовано : 29 январь 2019 г. 00:52 | Просмотров: 202 | Категория: Власть

Большинство доноров Фонда ”Din suflet” Галины Додон, открыто проводящего предвыборные акции в пользу Партии социалистов своего мужа, настаивают на своей анонимности.

Об этом заявил в понедельник занимающий должность президента Игорь Додон, объясняя свой отказ предать гласности финансовый отчет Фонда «первой леди» (так Додон официально называет свою жену), через который было формально профинансировано мероприятие по открытию "Года Семьи".

В этой связи Додон сообщил, что финансирование фонда его супруги осуществляется «рядом партнеров, послов, рядом лиц из-за рубежа, которые желают помочь».

«Не все согласны предать гласности свои персональные данные, поэтому мы согласны опубликовать детали только по части расходов. По части доходов – не совсем, потому как не все согласны предать гласности свои имена, которые являются персональными данными», - объяснил Додон отказ опубликовать данные о происхождении доходов фонда своей жены.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что под видом благотворительного фонда своей супруги Додон использует коррупционные схемы, финансируемые из-за рубежа. Кроме того, в нарушение закона, в деятельность фонда напрямую вовлечены сотрудники аппарата президента.

Кроме того, возглавляемый женой Додона - Галиной фонд ”Din suflet” («От души») напрямую задействован в акциях фактически принадлежащей Игорю Додону Партии социалистов. Это происходит, несмотря на неполитический характер деятельности фонда.

Примечательно, что правоохранительные структуры никак не реагируют на очевидные факты коррупционной деятельности высшего должностного лица.


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