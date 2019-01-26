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США передали лидеру оппозиции контроль над частью активов Венесуэлы

Опубликовано : 29 январь 2019 г. 20:49 | Просмотров: 104 | Категория: Мир

Контроль над рядом активов Венесуэлы, хранящихся на счетах американских банков передан лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино.

Активы, о которых идет речь, принадлежат правительству Венесуэлы и ее Центральному банку.

«Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев. Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро», - сказано в заявлении Госдепа.

В ответ Генеральная прокуратура Венесуэлы попросила суд запретить Гуайдо выезжать из страны, заблокировать его счета и «переписывать имущество», так как на него открыто уголовное дело в связи с актами насилия во время протестных акций.

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада.


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