США передали лидеру оппозиции контроль над частью активов Венесуэлы ...

Контроль над рядом активов Венесуэлы, хранящихся на счетах американских банков передан лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино.

Активы, о которых идет речь, принадлежат правительству Венесуэлы и ее Центральному банку.

«Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев. Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро», - сказано в заявлении Госдепа.

В ответ Генеральная прокуратура Венесуэлы попросила суд запретить Гуайдо выезжать из страны, заблокировать его счета и «переписывать имущество», так как на него открыто уголовное дело в связи с актами насилия во время протестных акций.

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада.