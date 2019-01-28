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Сенатор от партии Путина задержан по обвинению в заказном убийстве

Опубликовано : 30 январь 2019 г. 12:41 | Просмотров: 193 | Категория: Мир

Член Совета Федерации России от пропрезидентской партии «Единая Россия» Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты парламента России.

Как сообщают российские СМИ, в момент задержания сенатора, в зале заседания Совета Федерации находились лично генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который зачитал постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Согласно Генпрокурору России, в список  предъявленных Арашукову обвинений вошли, среди прочего, заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.
Арашуков был задержан в зале заседания после того, как все сенаторы, за исключением одного воздержавшегося, проголосовали за снятие неприкосновенности с сенатора.

Сразу же, партия «Единая Россия», в которую входил задержанный, сообщила, что членство Арашукова в партии приостановлено.

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Кроме того, его обвиняют в подделке документов, на основании которых он стал сенатором от Карачаево-Черкессии.

Рауфу Арашукову 32 года, он сын Рауля Арашукова — крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли. В 22 года он стал министром труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева. С 2010-го — депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем — первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске. С 2011 года — первый заместитель председателя правительства республики. Тогда же возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР".

Он является членом Совета Федерации России с 2016 года.


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