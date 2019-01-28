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Премьер-министр переложил на бухгалтеров вину за невыполненные предвыборные обещания правительства

Опубликовано : 30 январь 2019 г. 13:24 | Просмотров: 336 | Категория: Власть

Возглавляющий правительство Демпартии Владимира Плахотнюка премьер-министр Павел Филип обвинил бухгалтеров в том, что зарплаты педагогов и бюджетников не соответствуют ранее озвученным обещаниям правительства.

Об этом Филип заявил в среду, открывая заседание кабинета министров.

По утверждению премьер-министра, участившиеся свидетельства педагогов о лживости обещаний правительства по увеличению зарплат, являются «спекуляциями», а виновными являются бухгалтеры, «еще не успевшие провести полагающиеся начисления».

Несмотря на так и нереализованное обещание о повышении зарплат педагогам, в ходе заседания премьер-министр озвучил очередное обещание о выплате надбавок для почти 1200 человек в руководстве школ. Им обещаны выплаты за «управленческие достижения», которые составят от 300 до 1000 леев, в зависимости от дидактической степени руководителя.

Такие же аргументы привел Павел Филип и в отношении работников бюджетной сферы, в отношении которых правительство также не сдержало своих обещаний по повышению зарплат в результате введения в действие нового закона о заработной плате.

В этой связи премьер от правящей Демпартии заявил, что «этот закон не имеет прецедентов, а при его внедрении стало возможным навести порядок во всей системе заработных плат, в результате чего тысячи людей получили повышения зарплат».

«Появилось очень много жалоб о том, что зарплаты стали ниже прежних. Рекомендую всем обратиться к бухгалтерам, к директорам учреждений, которые не определили среднюю зарплату за прошлый год и не выплатили эту компенсацию. А они (Руководители, бухгалтеры – Ред.) должны искренне сообщить сотрудникам, что еще не успели сделать соответствующие начисления, а компенсация или разница будут выплачены позже. Меня огорчает, что люди не имеют терпения и доверия тогда, когда они должны обращаться при появлении проблемы, а сразу начинают заниматься политикой и делать заявления», - подчеркнул Павел Филип.

В этой связи он отметил, что лишь через месяц, после выборов, правительство проанализирует ход внедрения нового закона по начислению зарплат.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что обещания правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка о повышении зарплат педагогам и работникам бюджетной сферы являются предвыборными обещаниями накануне запланированных на 24 февраля парламентских выборов. Премьер-министр Павел Филип, являясь вице-председателем ДПМ является кандидатом в депутаты от этого формирования.


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