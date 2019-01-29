Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину ...

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о пересмотре решения российских властей по запрету ввоза молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины.

«Договоренность с Владимиром Путиным - по просьбе президента Молдовы все молдавские товары с сегодняшнего дня могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину», - сообщил в среду Додон в соцсетях, как уже это стало обычным, говоря о себе в третьем лице.

По его мнению, «наравне со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами».

Речь идет о договоренности снять введенный с 29 декабря 2018 года правительством России запрет на ввоз товаров через российско-украинскую границу, что коснулось экспортируемых в Россию товаров (электрооборудование, алкоголь, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и др.) из Молдовы, включая Приднестровье.

Запрет на ввоз в Россию товаров из Молдовы предусмотрен постановлением Правительства России «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

Согласно ст.1 указанного постановления, введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию «товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, по перечню согласно приложению».

Примечательно, что озвученная Додоном дата снятия ограничений – 31 января 2019 года, никак не подтверждена документально. На сайте Правительства России пока нет подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым документа об изменении прежнего своего постановления от 29 декабря 2018 года.