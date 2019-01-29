МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

01:18  

Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину

30.01.2019  

Премьер-министр переложил на бухгалтеров вину за невыполненные предвыборные обещания правительства

30.01.2019  

Сенатор от партии Путина задержан по обвинению в заказном убийстве

29.01.2019  

Додон обсудил в Москве участие жителей Приднестровья в молдавских выборах

29.01.2019  

США передали лидеру оппозиции контроль над частью активов Венесуэлы

29.01.2019  

Фонд жены Додона финансируется, как тайное сообщество
toate pentru astăzi

Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину

Опубликовано : 31 январь 2019 г. 01:18 | Просмотров: 315 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о пересмотре решения российских властей по запрету ввоза молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины.

«Договоренность с Владимиром Путиным - по просьбе президента Молдовы все молдавские товары с сегодняшнего дня могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину», - сообщил в среду Додон в соцсетях, как уже это стало обычным, говоря о себе в третьем лице.

По его мнению, «наравне со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами».

Речь идет о договоренности снять введенный с 29 декабря 2018 года правительством России запрет на ввоз товаров через российско-украинскую границу, что коснулось экспортируемых в Россию товаров (электрооборудование, алкоголь, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и др.) из Молдовы, включая Приднестровье.

Запрет на ввоз в Россию товаров из Молдовы предусмотрен постановлением Правительства России «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

Согласно ст.1 указанного постановления, введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию «товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, по перечню согласно приложению».

Примечательно, что озвученная Додоном дата снятия ограничений – 31 января 2019 года, никак не подтверждена документально. На сайте Правительства России пока нет подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым документа об изменении прежнего своего постановления от 29 декабря 2018 года.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину

Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину ...

Просмотров: 317
Премьер-министр переложил на бухгалтеров вину за невыполненные предвыборные обещания правительства

Премьер-министр переложил на бухгалтеров вину за невыполненные предвыборные обещания правительства ...

Просмотров: 513
Додон обсудил в Москве участие жителей Приднестровья в молдавских выборах

Додон обсудил в Москве участие жителей Приднестровья в молдавских выборах ...

Просмотров: 834
Фонд жены Додона финансируется, как тайное сообщество

Фонд жены Додона финансируется, как тайное сообщество ...

Просмотров: 2200
Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии

Кандидат от оппозиции был избит активистами правящей Демпартии ...

Просмотров: 1118
Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента

Мэр Бельц отказался признавать Додона в качестве президента ...

Просмотров: 4330
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9046
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32213
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31929
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10684
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46576
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 28096
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25700
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 18530
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 18138
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17900
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14450
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Просмотров: 11646
ВЛАСТЬ
Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину

Додон заявил о договоренностях с Путиным по открытию транзита через Украину

30.01.2019  Премьер-министр переложил на бухгалтеров вину за невыполненные предвыборные обещания правительства
29.01.2019  Додон обсудил в Москве участие жителей Приднестровья в молдавских выборах
29.01.2019  Фонд жены Додона финансируется, как тайное сообщество
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (120)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker