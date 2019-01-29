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Незаконно арестованный офицер-пограничник зарегистрирован кандидатом в депутаты

Опубликовано : 31 январь 2019 г. 10:33 | Просмотров: 320 | Категория: Власть

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку оппозицционного блока ACUM.

О том, что Петик был рано утром эскортирован в ЦИК для регистрации своей кандидатуры сообщила в соцсетях активистка Унгенской организации партии Платформа DA Ирина Архире.

Информацию о регистрации Петика подтвердила и его адвокат Анжела Истрате, уточнив, что Георгий Петик был зарегистрирован в 08.30 утра под номером 33 в списке блока.

Теперь, согласно закону, Петик должен быть освобожден из-под стражи для ведения предвыборной агитации.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами  особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.


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