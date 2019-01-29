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«Газпром» привез Додона в Кишинев

Опубликовано : 01 февраль 2019 г. 21:46 | Просмотров: 1046 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон был привезен из  Москвы в Кишинев чартерным рейсом принадлежащей российскому газовому гиганту авиакомпании «Газпром-авиа».

Информация об этом содержится на сайте отслеживания авиаполетов flightradar24.com.

О том, что российские власти думают, как доставить в Кишинев Додона, сообщали российские СМИ. Его возвращение в Кишинев было проблематичным из-за почти полного закрытия Кишиневского аэропорта по метеоусловиям.

В результате, Додона и сопровождавшую его делегацию привез в Кишинев чартер «Газпрома». В 20.20 по местному времени самолет «Сухой-Суперджет» совершил посадку в Кишиневе. Посадка не удалась с первого раза, самолет сделал несколько кругов над Кодрами.

Спустя 40 минут после посадки, самолет отправился обратно в Москву.

Додон пока не сообщал, из каких средств будет оплачен его перелет самолетом российской компании и будет ли он вообще оплачен, исходя из его «особенных» отношений с «Газпромом».

Ранее уже сообщалось, что став президентом, в 2017 году Додон признал за Молдовой долг Приднестровья за российский газ в размере 6 миллиардов долларов.


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