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Ренато Усатый переизбран лидером «Нашей партии»

Опубликовано : 02 февраль 2019 г. 18:15 | Просмотров: 383 | Категория: Власть

Решение о переизбрании Ренато Усатого в качестве председателя партии было принято единогласно на VI съезде «Нашей партии».

Съезд партии прошел в Бельцах, а Усатый, вынужденно находящийся за пределами Молдовы, выступил перед собравшимися в ходе прямого видеоэфира.

В своем выступлении Ренато Усатый призвал своих однопартийцев к продолжению борьбы с правящим в Молдове режимом и объявил, что уже в самые ближайшие недели лично включится в предвыборную кампанию на предстоящих парламентских выборах и намерен вернуться в Молдову.

В ходе своего съезда, «Наша партия» утвердила предвыборный список по национальному округу, а также список кандидатов по одномандатным округам.

Ренато Усатый является бессменным руководителем «Нашей партии» с 8 февраля 2015 года. Усатый был вынужден покинуть Молдову в результате сфабрикованных против него уголовных дел. Заказной политический характер преследования в отношении Усатого был подтвержден и Интерполом.  В настоящий момент, Ренато Усатый находится в Германии на лечении.


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