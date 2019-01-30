Ренато Усатый переизбран лидером «Нашей партии» ...

Решение о переизбрании Ренато Усатого в качестве председателя партии было принято единогласно на VI съезде «Нашей партии».

Съезд партии прошел в Бельцах, а Усатый, вынужденно находящийся за пределами Молдовы, выступил перед собравшимися в ходе прямого видеоэфира.

В своем выступлении Ренато Усатый призвал своих однопартийцев к продолжению борьбы с правящим в Молдове режимом и объявил, что уже в самые ближайшие недели лично включится в предвыборную кампанию на предстоящих парламентских выборах и намерен вернуться в Молдову.

В ходе своего съезда, «Наша партия» утвердила предвыборный список по национальному округу, а также список кандидатов по одномандатным округам.

Ренато Усатый является бессменным руководителем «Нашей партии» с 8 февраля 2015 года. Усатый был вынужден покинуть Молдову в результате сфабрикованных против него уголовных дел. Заказной политический характер преследования в отношении Усатого был подтвержден и Интерполом. В настоящий момент, Ренато Усатый находится в Германии на лечении.