На сторону оппозиции перешел генерал ВВС Венесуэлы
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Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес Родригес признал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание El National.
«Я признаю Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — сказал военачальник в своем обращении.
Родригес утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро и считают его режим «диктаторским».
Родригес отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.
23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.
О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Куба, Греция и Боливия.
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