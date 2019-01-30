На сторону оппозиции перешел генерал ВВС Венесуэлы ...

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание El National.

«Я признаю Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — сказал военачальник в своем обращении.

Родригес утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро и считают его режим «диктаторским».

Родригес отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов в нескольких городах объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что результаты последних президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро, недействительны. Гуайдо призвал венесуэльцев не уходить с улиц, пока Мадуро не откажется от власти.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Куба, Греция и Боливия.