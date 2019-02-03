На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву ...

(ВИДЕО) Очередной визит занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона в Москву стал предметом безжалостной шутки на прокремлевском телеканал НТВ.

Примечательно, что лицензия на ретрансляцию в Молдове этого телеканала предоставлена именно контролируемой Додоном структуре, он является частью пропагандистского медиа-холдинга Додона, а сам телеканал-ретранслятор в Молдове (NTV-Moldova) в народе называют DodoNTV.

Визит Додона в Кремль, да и лично Додон, стали предметом для откровенных насмешек в передаче «Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном».

«Президент Молдавии вошёл в зал, когда ему разрешили, походкой человека, у которого фамилия Додон. Путин был готов ко встрече с любым "додоном"», - это лишь один из самых безобидных эпитетов по поводу визита Додона в Кремль.