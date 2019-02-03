МЕНЮ
Twitter
﻿ 43
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

04.02.2019  

Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

04.02.2019  

Шор напомнил Додону об их совместных финансово-политических схемах (TOP)

04.02.2019  

Германия, Франция, Испания и Австрия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

04.02.2019  

Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле

04.02.2019  

Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове

03.02.2019  

На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву
все новости

Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове

Опубликовано : 04 февраль 2019 г. 09:28 | Просмотров: 585 | Категория: Власть

Супруга основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы Илана Шора, Сара Шор (Жасмин) подала заявку на получение гражданства Молдовы за инвестиции.

Об этом в эфире телеканала Jurnal TV сообщил журналист Василе Нэстасе со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Он также сообщил, что вместе с Жасмин приобрести молдавское гражданство хотят ее брат Анатолий Львович Манахимов и отец Лев Яковлевич Манахимов.

Согласно представленным данным, Жасмин является представителем российской компании «Шор Сара Львовна», через которую семья Жасмин рассчитывает расплатиться за гражданство Молдовы.

Обращает на себя внимание, что Жасмин не воспользовалась законным правом получить гражданство Молдовы бесплатно по родству, а именно посредством так называемых инвестиций.

В этой связи сообщается также, что упомянутая её компания фигурирует не только в схеме кражи миллиарда, но и в схеме по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России, известную, как «Ландромат».

Согласно недавно принятому по инициативе олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотюка закону, стоимость заявки на получение гражданства Молдовы составляет 100 тысяч евро, которые инвестор должен перечислить в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития. Затем, соискатель гражданства за деньги обязывается инвестировать не менее 250 тыс. евро в одну из областей стратегического развития Молдовы. Этот закон вступил в силу, несмотря на серьезную критику со стороны Евросоюза.

Примечательно, что в самой России Жасмин не отличилась желанием инвестировать в экономику страны.

В свою очередь, муж Жасмин, Илан Шор, подтвердил намерение певицы приобрести гражданство Молдовы, посчитав ее вполне обеспеченной для получения молдавского гражданства. В то же время, он опроверг информацию о том, что ее отец и брат также являются соискателями гражданства. «Моя супруга – известная и популярная артистка, самостоятельный и обеспеченный человек, поэтому, если она и пожелает инвестировать в нашу страну, в ее развитие, то сможет это сделать, вне зависимости от того, получит она молдавское гражданство, или нет. Я очень рад, что моя супруга приняла для себя решение наряду с гражданством России принять и гражданство Республики Молдовы», – написал в соцсетях Илан Шор.

Ранее уже сообщалось, что муж Жасмин - Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду ...

Просмотров: 925
Шор напомнил Додону об их совместных финансово-политических схемах

Шор напомнил Додону об их совместных финансово-политических схемах ...

Просмотров: 1054
Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове

Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове ...

Просмотров: 582
На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву

На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву ...

Просмотров: 5203
Ренато Усатый переизбран лидером «Нашей партии»

Ренато Усатый переизбран лидером «Нашей партии» ...

Просмотров: 881
«Газпром» привез Додона в Кишинев

«Газпром» привез Додона в Кишинев ...

Просмотров: 2849
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9164
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32343
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32051
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10801
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31118
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25773
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 19706
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 18849
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17953
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14497
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Просмотров: 11703
В Одессе объявлено о постоянном британском военном присутствии в Черном море и о «сигнале Путину»

В Одессе объявлено о постоянном британском военном присутствии в Черном море и о «сигнале Путину»

Просмотров: 11507
ВЛАСТЬ
Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

04.02.2019  Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове
03.02.2019  На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (9)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker