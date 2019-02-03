Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле ...

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался принимать условия нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов и предупредил, что кризис в стране может перерасти в гражданскую войну.

В воскресенье истек срок ультиматума, и Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta сказал, что не собирается поддаваться давлению и не будет объявлять досрочные выборы президента, как этого требовали Испания, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Австрия.

«Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры, - сказал Мадуро. - Нет, международная политика не может быть основана на ультиматумах. Это осталось в прошлом колоний и империй».

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. Мадуро в ответ предупредил Трампа, что Венесуэла станет вторым Вьетнамом, а пролившаяся кровь будет на его совести.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Куба, Греция и Боливия.

Ряд европейских стран настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают также признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.