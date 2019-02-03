МЕНЮ
Twitter
﻿ 43
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

04.02.2019  

Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

04.02.2019  

Шор напомнил Додону об их совместных финансово-политических схемах (TOP)

04.02.2019  

Германия, Франция, Испания и Австрия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

04.02.2019  

Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле

04.02.2019  

Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове

03.02.2019  

На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву
все новости

Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле

Опубликовано : 04 февраль 2019 г. 10:07 | Просмотров: 374 | Категория: Мир

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался принимать условия нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов и предупредил, что кризис в стране может перерасти в гражданскую войну.

В воскресенье истек срок ультиматума, и Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta сказал, что не собирается поддаваться давлению и не будет объявлять досрочные выборы президента, как этого требовали Испания, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Австрия.

«Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры, - сказал Мадуро. - Нет, международная политика не может быть основана на ультиматумах. Это осталось в прошлом колоний и империй».

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. Мадуро в ответ предупредил Трампа, что Венесуэла станет вторым Вьетнамом, а пролившаяся кровь будет на его совести.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

О признании Гуайдо заявили США, более десятка латиноамериканских стран, Израиль, Грузия, Албания, Украина, Дания, Франция, Великобритания, Канада. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Куба, Греция и Боливия.

Ряд европейских стран настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают также признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Германия, Франция, Испания и Австрия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Германия, Франция, Испания и Австрия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы ...

Просмотров: 218
Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле

Мадуро отверг ультиматум стран Евросоюза о досрочных выборах в Венесуэле ...

Просмотров: 374
На сторону оппозиции перешел генерал ВВС Венесуэлы

На сторону оппозиции перешел генерал ВВС Венесуэлы ...

Просмотров: 772
Сенатор от партии Путина задержан по обвинению в заказном убийстве

Сенатор от партии Путина задержан по обвинению в заказном убийстве ...

Просмотров: 1358
США передали лидеру оппозиции контроль над частью активов Венесуэлы

США передали лидеру оппозиции контроль над частью активов Венесуэлы ...

Просмотров: 908
Кремль опроверг информацию об отправке россиян в Венесуэлу

Кремль опроверг информацию об отправке россиян в Венесуэлу ...

Просмотров: 775
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9164
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32343
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32051
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10801
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31118
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25773
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 19706
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 18849
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 17953
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14497
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Просмотров: 11703
В Одессе объявлено о постоянном британском военном присутствии в Черном море и о «сигнале Путину»

В Одессе объявлено о постоянном британском военном присутствии в Черном море и о «сигнале Путину»

Просмотров: 11507
ВЛАСТЬ
Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

04.02.2019  Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове
03.02.2019  На российском федеральном телеканале высмеяли очередной визит Додона в Москву
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

Бывший глава Академии наук оказался заурядным коррупционером

17.01.2019  Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (9)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker