Германия, Франция, Испания и Австрия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы ...

После того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался принимать условия нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов, целый ряд стран Евросоюза признали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента.

В самом Евросоюзе, как организации, пока отсутствует единство по ситуации в Венесуэле.

О признании Гуайдо заявила в понедельник заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Мадуро проигнорировал требование ЕС об объявлении свободных и справедливых выборов, поэтому Австрия незамедлительно признает Гуайдо легитимным врио президента в соответствии с конституцией Венесуэлы.

О признании Гуайдо временным главой Венесуэлы объявил и премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил в Мадриде, что в связи с истечением 8-дневного ультиматума, предъявленного президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Испания официально признает Гуайдо временным главой государства и призывает его быстро организовать новые выборы.

Франция также признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. Глава французской дипломатии отметил, что лидер венесуэльской оппозиции имеет право организовать досрочные президентские выборы.

«Венесуэльцы имеют право свободно выражать свою позицию, соблюдая принципы демократии. Франция признает Хуана Гуайдо временным президентом, который может организовать избирательную кампанию», - отметил в своем твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, Куба, Греция и Боливия.