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Шор напомнил Додону об их совместных финансово-политических схемах

Опубликовано : 04 февраль 2019 г. 16:46 | Просмотров: 1054 | Категория: Top News, Власть

Бывшие совместные дела основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора и занимающего должность президента Игоря Додона стали предметом шантажа со стороны Шора.

На специально созванной в понедельник пресс-конференции Шор сообщил, что в Москве Додон через «его политических кураторов и ФСБ» организовал уголовные дела против него с целью принудить Шора к снятию своей партии с выборов. Кроме того, Шор объявил, что с этой же целью Додон передал находящейся в Москве семье Шора угрозы расправы.

В этой связи, Шор недоумевает относительно причин претензий со стороны Додона, напомнив, что их с Додоном до сих пор связывали «хорошие отношения». «Я же ему всегда помогал: Додон не единожды за мой счет посещал, в том числе, Москву, пользовался моим самолетом, моими машинами, моим домом», - отметил Шор, припомнив, что «мы вместе хорошо проводили время в моем доме в России», а также на футбольный матч в Монако, куда они летали вместе на самолете Шора.

Шор заявил, что оказывал Додону «существенную финансовую поддержку, причем в двух его избирательных кампаниях».

В доказательство своих слов, Шор продемонстрировал вместительную дорожную сумку, в которой, согласно его утверждениям, «лежало очень много чего-то, которое лично получал от меня Игорь Додон».

В завершении своего вступления, Шор потребовал от Додона прекратить угрозы в адрес его семьи и принести публичные извинения. «В случае, если он не прекратит угрожать семье, тогда я публично предоставлю обществу информацию о таких моментах его деятельности, о которых он точно не хочет вспоминать», - пригрозил Шор.

Ранее, 19 марта 2015 года года, Илан Шор уже сообщал о том, что в 2011 году, перед уходом Додона из Партии коммунистов, он финансировал его предвыборную кампанию на выборах мэра Кишинева. «Тогда, я содействовал вам во всех вопросах, в том числе и финансовых, чтобы вы смогли провести свою предвыборную кампанию».

Шор пока не уточнял, какая была вторая избирательная кампания Додона, которую он финансировал: на парламентских выборах 2014 года или на президентских выборах 2016 года.

Додон пока не прокомментировал заявления со стороны Шора.


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