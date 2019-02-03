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Канду сообщил о планируемой коалиции с блоком Нэстасе и Санду

Опубликовано : 04 февраль 2019 г. 17:48 | Просмотров: 926 | Категория: Власть

Один из лидеров правящей Демпартии Андриан Канду считает единственно возможной коалицию с блоком ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Об этом Канду объявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда», порекомендовав нынешним оппозиционерам «никогда не говорить никогда».

«Я вижу объединение с нашим соперником, оппозиционерами из ACUM. Да, сейчас они заявляют, что не будут работать с нами в следующем парламенте, но "никогда не говори никогда". Для этого после выборов мы будем считать, думать, искать возможности привлечь как представителей ACUM, так и других независимых парламентариев», - отметил Канду.

В этой связи Канду, являющийся родственником олигарха Плахотнюка и его заместителем в Демпартии, предложил представителям блока Санду-Нэстасе «отложить в сторону эмоции и прошлые обиды».

На реплику журналиста о том, что «ACUM отвергает сотрудничество с вами и называет лидеров ДПМ преступниками», Канду ответил, что он все равно не злится на Майю Санду и не имеет ничего персонально против Андрея Нэстасе. «Все равно, придется садиться вместе, договариваться, прописывать принципы, ценности, на основе которых мы сможем вместе работать в следующем правительстве. Конечно, если они категорически откажутся – мы не сможем их заставить. Но давайте подождем, что будет после выборов», - подчеркнул Канду.

В этом же интервью Канду категорически отверг коалицию с Партией социалистов Игоря Додона, несмотря на ранее отмеченные очевидные факты сотрудничества между этими партиями.

Ранее уже сообщалось, что оппозиционные и правящие партии подписались под Кодексом этики в предвыборной кампании, предусматривающем сотрудничество во имя уважения имиджа подписавших его конкурентов на выборах.

В частности, в Преамбуле, а также в тексте Кодекса этики отмечено, что подписанты «руководствуются необходимостью преодоления климата недоверия» между собой.

Более того, согласно ст.3 Кодекса, все его подписанты, включая противников правящей Демпартии, которую они считают «коррумпированной, бандитской, преступной партией», обязались «уважать достоинство участников избирательной кампании».


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