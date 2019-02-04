Женщину-соцработника уволили за неудобный вопрос премьер-министру Филипу ...

Работавшая в собесе пенсионерка была уволена сразу после того, как на предвыборной встрече с пермьер-министром, вице-председателем Демпартии Павлом Филипом позволила себе спросить премьера о ложном повышении пенсий.

Случай имел место в селе Сирец, Страшенского района, где Филип выдвигается кандидатом в депутаты по одномандатному округу.

Как заявила журналистам TV8 теперь уже бывший социальный работник Анна Прутяну, во время встречи она позволила себе задать несколько «неудобных» вопросов кандидату от правящей партии, среди которых был и вопрос о пенсиях. Внятного ответа женщина так и не услышала, а в понедельник она узнала, что осталась без работы.

Решение было принято даже несмотря на то, что работть на этой должности пока некому.

Формальным мотивом увольнения стало расторжение договора «в связи с достижением пенсионного возраста».

«Я на пенсии 9 лет, и спросила, почему меня не освободили с должности 9 лет назад. Она пожала плечами, я сказала, всех социальных работников на пенсии увольняют или только меня. Она также пожала плечами и сказала: поймите Анна», – сообщила соцработник, рассказывая о содержании ее разговора с начальством.

Женщина уверена, что ее увольнение прямо связано с предвыборной встречей с Павлом Филипом, на которой она спросила про пенсии, которые так и не были увеличены.

В свою очередь, Демпартия считает, что увольнение женщины после встречи с Павлом Филипом, скорее всего, просто совпадение.