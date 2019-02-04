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Предвыборная кампания в Молдове заблокировала переговоры по приднестровскому урегулированию

Опубликовано : 05 февраль 2019 г. 09:16 | Просмотров: 192 | Категория: Власть

Основной причиной блокирования формата переговоров является включение переговорщика со стороны Кишинева в предвыборную кампанию.

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Российский дипломат считает, что процесс согласования сроков и места следующей встречи несколько затормозился, так как вице-премьер правительства Молдовы Кристина Лесник, являющаяся политпредставителем в формате "5+2", по закону сложила с себя полномочия.

В этой связи он сообщил, что к подготовке созыва очередной встречи в формате "5+2" можно будет приступить только после формирования нового правительства Молдовы.

«К сожалению, в настоящий момент процесс согласования сроков и места следующей встречи несколько затормозился, поскольку с учетом предстоящих 24 февраля парламентских выборов вице-премьер правительства Молдавии Кристина Лесник, являющаяся политпредставителем в формате "5+2", по закону сложила с себя полномочия. Поэтому к проработке созыва очередной встречи "5+2" можно будет приступить только после формирования нового правительства Молдавии», - отметил Келин.

Он также подчеркнул, что в переговорном процессе Россия тесно работает со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. «Призываем к тому, чтобы заседания формата "5+2" проходили регулярно, желательно пять-шесть раз в год, как это предусмотрено регламентирующими документами. Такая работа позволяет контролировать ситуацию, согласовывать позиции и влиять на эффективность переговорного процесса», - добавил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Ранее уже сообщалось, что вице-премьер по вопросам реинтеграции Кристина Лесник выдвинулась кандидатом в депутаты от правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.


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