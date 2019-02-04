Плахотнюк незаконно владел двумя служебными паспортами ...

В период с 2000 по 2011 годы, нынешний лидер правящей Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк использовал для своих частных поездок за рубеж незаконно полученные им два служебных паспорта.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном проектом RISE Moldova.

Как выяснили журналисты RISE, Плахотнюку, не обладавшему тогда никакой государственной должностью, был незаконно выданы два служебных паспорта, один - в 2000 году, второй – в 2007-м. Эмитировало оба спецдокумента молдавское внешнеполитическое ведомство.

Тогда еще рядовой бизнесмен, Владимир Плахотнюк пересекал молдо-украинскую границу с этими паспортами более 10 раз. Заявленные им цели поездок – личная, служебная и даже дипломатическая.

Наличие служебных паспортов на имя Плахотнюка было подтверждено базой данных пограничных властей Украины, а также МИДЕИ Молдовы.

В тот же период, этими же привилегиями пользовался и приятель, а также один из ближайших соратников Плахотнюка - бизнесмен с сомнительной репутацией Важа Джашия. Он получил. Не положенный ему по статусу служебный паспорт всего через несколько недель после того, как стал гражданином Республики Молдова.

Согласно расследованию, Плахотнюку были выданы служебные паспорта № S0004406 (выдан 14 ноября 2000 года), а также № S0005486, выданный 6 марта 2007 года.

Важа Джаши, также являвшийся всего лишь бизнесменом, получил служебный паспорт N S0005299 в 2006 году.

Ранее уже сообщалось о «слабости» Плахотнюка к получению паспортов различных стран под разные идентичности. Так, известно, что Плахотнюк обладает гражданством Румынии под идентичностями: Vladimir Plahotniuc и Vlad Ulinici. Он также является гражданином Российской Федерации. Кроме того, для получения российского гражданства, Плахотнюк предоставил в посольство России официальный документ о том, что он, в качестве жителя Приднестровья никогда не обладал гражданством Молдовы. Это предусматривает, что он должен был обладать гражданством сепаратистской Приднестровской молдавской республики.