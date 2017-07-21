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На кума Путина возбуждено уголовное дело за госизмену и сепаратизм

Опубликовано : 05 февраль 2019 г. 14:47 | Просмотров: 667 | Категория: Мир

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме лидера движения «Украинский выбор – право народа» и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За життя» Виктора Медведчука.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как цитирует пресс-секретаря издание «Украинская правда», дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

«Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», – написала Сарган.

Она добавила, что "план" Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".

В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к «автономному региону» могут способствовать подрывной деятельности РФ.

В  действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).

«В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», – объяснила пресс-секретарь генпрокурора.

Виктор Медведчук был главой Администрации президента Украины (2002−2005), первым вице-спикером Верховной Рады Украины (1998−2000), вице-спикером Верховной Рады Украины (2000−2001).

Медведчук известен как кум президента России Владимира Путина - Путин крестил его дочь Дарью.


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