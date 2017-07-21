Мариану Лупу нашли занятие на ближайшие пять лет ...

После того, как бывший лидер правящей Демпартии Мариан Лупу так и не реализовал свою мечту стать президентом, во вторник он стал единственным кандидатом на должность председателя Счетной палаты.

Об этом было объявлено в ходе прошедшего во вторник заседания парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Лупу назначено явиться на собеседование, которое состоится в среду. Затем, он будет утвержден парламентом в должности председателя Счетной палаты на ближайшие 5 лет, после того как в январе это место досрочно освободил Вячеслав Унтилэ.

Лупу безуспешно мечтал стать президентом Молдовы еще, когда был председателем парламента. Известно, что основную роль в неудачных попытках Лупу стать президентом сыграл нынешний лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

16 декабря 2011 Мариан Лупу был кандидатом правящего тогда Альянса, но получил поддержку только 58 депутатов от АЕИ. Во время проведения голосования депутаты показывали свои бюллетени журналистам перед тем, как их опустить в урну для голосования. Впоследствии, по требованию контролируемого Плахотнюком «независимого» депутата Михая Годя, Конституционный суд из-за нарушения тайного характера выборов отменил результаты выборов президента 16 декабря, а также решение парламента о назначении даты второго тура выборов на 15 января 2012 года. В результате, 28 декабря 2011 года Мариан Лупу объявил о том, что не будет баллотироваться на должность президента страны, призвав представленные в парламенте партии к поиску других кандидатур на пост президента.

В 2016 году, на последних президентских выборах, после помпезного начала кампании по выборам президента, также в результате очередного давления со стороны Плахотнюка, Лупу был вынужден объявить о снятии своей кандидатуры с выборов, объяснив свой шаг тем, что «цель Демпартии – чтобы выборы выиграл проевропейский кандидат».

Лупу известен тем, что стал единственным председателем парламента, за отставку которого проголосовали 76 из 101 депутата. Формулировка, с которой Лупу был отправлен в отставку, также беспрецедентна для Молдовы: «грубо нарушил положения Конституции и законодательства Республики Молдова, поставил под угрозу демократию и правовое государство».

Несмотря на то, что Лупу считал себя «локомотивом» Демпартии, он даже не был выдвинут кандидатом на парламентских выборах.