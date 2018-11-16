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Посол США в Молдове надеется на чудо

Опубликовано : 05 февраль 2019 г. 17:22 | Просмотров: 1018 | Категория: Власть

Несмотря на целый ряд грубых нарушений Молдовой международных рекомендаций и норм по проведению выборов, посол США Дерек Дж. Хоган еще ожидает от молдавских властей проведения свободных, честных и транспарентных парламентских выборов, запланированных на 24 февраля.

Во вторник, глава дипмиссии США в Кишиневе выступил перед студентами-политологами Молдавского госуниверситета на тему: «Судьбоносное испытание - Парламентские выборы в Республике Молдова и будущее отношений с США».

Дерек Хоган дал понять, что в ходе предстоящих выборов возможна «передача власти» в Молдове.

«Мы осознаем, что выборы и передача власти всегда трудны, особенно для молодых демократий. Знаю, что есть вопросы, даже сомнения, относительно достигнутых прогрессов, выбора в прошлом и перспектив на будущее. Все же, ошибочные действия никогда не должны быть использованы для оправдания грубого нарушения хрупкой демократии в Молдове. За последние 27 лет, различные правительства, возглавлявшие Молдову, в основном обеспечивали демократические выборы. Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы делать шаг назад», - многозначительно заявил посол США В Молдове.

Говоря также о выборах, посол отметил, что на своих встречах с руководством Молдовы «он очень четко подчеркнул, что Соединенные Штаты призвали молдавские власти всех уровней обеспечить свободный, справедливый и транспарентный избирательный процесс, в ходе которого все кандидаты смогут участвовать в равных условиях без страха подвергнуться преследованиям или запугиваниям. И, что превыше всего, необходимо обеспечить соблюдение волеизъявления народа в ходе выборов».

В этой связи посол США призвал граждан Молдовы принять активное участие в выборах. «Очень важно, чтобы граждане Республики Молдова массово пришли к избирательным урнам 24 февраля, чтобы они действовали, осознавая, что их голос единственно значащий в определении будущего Молдовы», - заявил посол США в Молдове Дерек Дж. Хоган.

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе, введенной в результате сговора партий олигарха Владимира Плахотнюка и пророссийского президента Игоря Додона. В ходе избирательной кампании уже отмечены преследования оппозиционных кандидатов, отказ в регистрации неугодных кандидатов от оппозиции. Использование административного ресурса правящей партии, а также беспрецедентный рост фактов подкупа избирателей со стороны Демпартии, Партии социалистов и Партии осужденного за кражу миллиарда долларов из банковской сферы и находящегося на свободе Илана Шора.


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