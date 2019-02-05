Власти вынуждены восстановить пенсионерку, уволенную за неудобные вопросы премьер-министру Филипу ...

После того, как вопиющий факт расправы с женщиной-соцработником получил широкий общественный резонанс, власти были вынуждены вновь трудоустроить уволенную за неудобные вопросы женщину.

Как сообщает телеканал JurnalTV, внезапно уволенной в понедельник с должности социального работника жительнице села Сирец, Страшенского района, Анне Прутяну уже во вторник позвонила бывшая начальница районной службы с просьбой прийти восстановиться в должности.

Женщина сообщила, что позвонившая ей чиновница уважительно попросила ее подойти, чтобы заключить бессрочный трудовой контракт уже во вторник, с тем, чтобы не допустить прерывания трудового стажа.

Анна Прутяну отметила, что пока не приняла решение о своих дальнейших шагах.

Ранее уже сообщалось, что работавшая в собесе пенсионерка была уволена сразу после того, как на предвыборной встрече с премьер-министром, вице-председателем Демпартии Павлом Филипом позволила себе спросить премьера о ложном повышении пенсий.

Как заявила Анна Прутяну журналистам, во время встречи она позволила себе задать несколько «неудобных» вопросов кандидату от правящей партии, среди которых был и вопрос о пенсиях. Внятного ответа женщина так и не услышала, а в понедельник она узнала, что осталась без работы.

Решение было принято даже несмотря на то, что работать на этой должности пока некому.

Формальным мотивом увольнения стало расторжение договора «в связи с достижением пенсионного возраста».

«Я на пенсии 9 лет, и спросила, почему меня не освободили с должности 9 лет назад. Она пожала плечами. Я сказала, всех социальных работников на пенсии увольняют или только меня. Она также пожала плечами и сказала: поймите Анна», – сообщила соцработник, рассказывая о содержании ее разговора с начальством.

Женщина уверена, что ее увольнение прямо связано с предвыборной встречей с Павлом Филипом, на которой она спросила про пенсии, которые так и не были увеличены.

Премьер-министр Павел Филип выдвинут кандидатом в депутаты по Страшенскому одномандатному округу от правящей Демпартии, в которой он является вце-председателем.