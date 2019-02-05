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В Тирасполе затонул паром на переправе через Днестр

Опубликовано : 06 февраль 2019 г. 01:00 | Просмотров: 210 | Категория: Страна

Паром затонул в ночь со 2 на 3 февраля в результате столкновения с льдиной.

Как сообщает Первый приднестровский телеканал, затонувший паром планируется восстановить уже в ближайшие дни.

Паром обеспечивал переправу автотранспорта и пешеходов из центра Тирасполя в зону отдыха на правом берегу Днестра и далее в сторону Кицкан.

На время ремонта парома, переправа осуществляется по пешеходно-автомобильному мосту малой пропускной способности по пропускам для автомобилей, либо в объезд, через Бендеры (несколько десятков километров).

Паром тонет уже не в первый раз. В апреле 2014 года он ушел под воду вместе с тремя грузовиками и легковым автомобилем в тот момент, когда на берегу порвалась швартовочная цепь. Тогда, машины из воды вытаскивали два дня автокранами.


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