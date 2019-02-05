Додон ожидает исключения Партии социалистов из предвыборной гонки ...

Об этом Додон заявил во вторник на контролируемом им телеканале AccentTV, объясняя в каком случае выборы могут быть не признаны.

Додон считает, что «выборы могут быть объявлены незаконными, если нынешние власти попытаются снять с избирательной гонки одного из главных участников, которые, как свидетельствуют опросы, могут попасть в парламент». По его мнению этими «главными участниками» являются Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка, контролируемая Додоном Партия социалистов, а также блок ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе.

«Конечно, демократы сами себя не удалят из гонки. То есть, теоретически можно удалить либо ПСРМ, либо блок ACUM. Независимо от того, какие из этих двух формирований будут удалены с гонки, я буду считать, что выборы являются незаконными, и буду призывать граждан и внешних партнеров признать их незаконными», - заявил Додон.

Он также считает, что в подобной ситуации люди должны выйти на улицу.

Ранее уже сообщалось, что контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов нарушила целый ряд положений законодательства о выборах, преждевременно начав предвыборную агитацию, используя изображения иностранных лидеров в предвыборной агитации, осуществляя подкуп избирателей и пользуясь скрытым финансированием из-за рубежа.