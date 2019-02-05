Время Мариана Лупу ушло - Канду ...

Заместитель председателя Демпартии Андриан Канду объяснил отсутствие бывшего лидера партии в предвыборной кампании тем, что «у каждого политика есть свое время».

Об этом Канду заявил в среду журналистам, уточнив, что решение отказаться от дальнейшего привлечения бывшего председателя Демпартии Мариана Лупу «было решением коллег по партии, решением Национального политического совета ДПМ».

«Было поколение г-на Дьякова, после того - поколение господина Лупу, теперь пришло другое поколение в руководство партии», - подчеркнул Канду, являющийся родственником нынешнего главы ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка.

«У каждого политика есть свое время, свои периоды. Есть ситуации, когда некоторые берут паузу в политике», - добавил Андриан Канду, говоря на тему ушедшего из руководства ДПМ Мариана Лупу.

Ранее уже сообщалось, что во вторник было принято решение о выдвижении единственного кандидата на должность председателя Счетной палаты. Им является ушедший из политики бывший председатель Демпартии Мариан Лупу. На четверг запланировано его утверждение постановлением парламента в должности председателя Счетной палаты на ближайшие 5 лет, после того как в январе это место досрочно освободил Вячеслав Унтилэ.

Лупу безуспешно мечтал стать президентом Молдовы еще, когда был председателем парламента. Известно, что основную роль в неудачных попытках Лупу стать президентом сыграл нынешний лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

16 декабря 2011 Мариан Лупу был кандидатом правящего тогда Альянса, но получил поддержку только 58 депутатов от АЕИ. Во время проведения голосования депутаты показывали свои бюллетени журналистам перед тем, как их опустить в урну для голосования. Впоследствии, по требованию контролируемого Плахотнюком «независимого» депутата Михая Годя, Конституционный суд из-за нарушения тайного характера выборов отменил результаты выборов президента 16 декабря, а также решение парламента о назначении даты второго тура выборов на 15 января 2012 года. В результате, 28 декабря 2011 года Мариан Лупу объявил о том, что не будет баллотироваться на должность президента страны, призвав представленные в парламенте партии к поиску других кандидатур на пост президента.

В 2016 году, на последних президентских выборах, после помпезного начала кампании по выборам президента, также в результате очередного давления со стороны Плахотнюка, Лупу был вынужден объявить о снятии своей кандидатуры с выборов, объяснив свой шаг тем, что «цель Демпартии – чтобы выборы выиграл проевропейский кандидат».

Лупу известен тем, что стал единственным председателем парламента, за отставку которого проголосовали 76 из 101 депутата. Формулировка, с которой Лупу был отправлен в отставку, также беспрецедентна для Молдовы: «грубо нарушил положения Конституции и законодательства Республики Молдова, поставил под угрозу демократию и правовое государство».

Несмотря на то, что Лупу считал себя «локомотивом» Демпартии, он даже не был выдвинут кандидатом на парламентских выборах.