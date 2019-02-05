В НАТО входит очередная бывшая югославская республика ...

В Брюсселе подписан протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО.

Документ был подписан послами 29 стран блока НАТО в присутствии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова.

Ожидается, что окончательное вступление Македонии в НАТО произойдет не позднее 2020 года, после того, как подписанный протокол будет ратифицирован всеми странами альянса.

Северная Македония станет 30 страной НАТО. Бывшая югославская республика присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО еще в 1999 году. Однако Греция блокировала ее вступление в НАТО и Евросоюз, оспаривая название страны Македония.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента балканской страны. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

Кроме Македонии, из бывших югославских республик в НАТО вошли Хорватия, Черногория и Словения. Сербия, а также Босния и Герцеговина, пока не являются членами НАТО.