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Кандидатам в депутаты от оппозиционной партии Ренато Усатого отказали в регистрации по надуманным причинам

Опубликовано : 06 февраль 2019 г. 23:03 | Просмотров: 282 | Категория: Власть

Власти отказали в регистрации четырем кандидатам от «Нашей партии» по явно надуманным мотивам, связанным с якобы недействительными подписями.

Об этом кандидаты сообщили на специально созванной в среду пресс-конференции.

Кандидатами, которым было отказано в регистрации являются мэр города Рышканы Виктор Богатько (округ №4, Рышканы), Сергей Урекяну (округ №25, Кишинёв, Центр-Ботаника), городской советник города Сынжера Ион Дука (округ №33, пригороды Кишинева) и Киртоагэ Максим (округ 1, Бричаны).

Все кандидаты отметили, что несмотря на скрупулезную работу по сбору подписей в свою поддержку, ЦИК принял решение о непризнании сотен подписей и, следовательно, об отказе в регистрации.

Мэр Рышкан Виктор Богатько подробно рассказал, как власти с самого начала противились его регистрации в качестве кандидата в депутаты, выдав Справку о неподкупности на 34-й день, в нарушение закона. «При этом, Национальный орган по неподкупности выдал этот документ с записью о том, что я не могу занимать публичную должность несмотря на то, что нет ни одного окончательного решения суда, несмотря на то, что я занимаю публичную должность, являясь примаром Рышкан», - отметил Богатько.

После подачи заполненных подписных листов, при вынесении решения Окружной избирательный совет даже не вызвал его для участия в заседании, а просто выдали протокол с решением. «Бумага делалась формально, наспех. В общей части была даже не моя фамилия!» – рассказал Виктор Богатько.

В случае с Богатько власти аннулировали 151 подпись жителей села Нихорень, которое до 1995 года входило в состав города Рышканы. Было принято решение не признавать их подписи, несмотря на то, что все его жители имеют прописку в городе Рышканы.

Кандидату Сергею Урекяну отказали в регистрации, не признав 77 подписей по причине того, что эти жители сектора Ботаника якобы проживают за пределами границ избирательного округа. «Границы округов были сформированы решением правительства и 15 ноября 2017 года они были опубликованы в «Официальном мониторе». Инициативная группа собирала подписи, строго придерживаясь букве закона. Впоследствии мы узнаем, что 8 ноября 2018 года в это постановление были внесены изменения, согласно которым избирательный участок №16 этого округа передается в 23-й округ», - отметил Урекяну. В этой связи он подчеркнул, что это является грубейшим нарушением Кодекса о выборах, согласно которому границы округов не могут меняться за год до выборов.

Кандидат Ион Дука отметил, что в его случае избирательными властями были аннулированы 155 подписей по абсолютно непонятным причинам. «Цифры, которыми оперировал совет, вообще не понятно откуда взялись – они не сходятся! Мы подали жалобу в ЦИК, который незаконно оставил в силе решение окружного совета. Сейчас наше заявление находится в суде», - сообщил Ион Дука.

Баллотировавшийся по Бричанскому округу №1 Максим Киртоагэ рассказал, что первоначально был затянут процесс регистрации его инициативной группы. «Несмотря на то, что наши конкуренты регистрировались в течение одного дня или даже нескольких часов, нашу инициативную группу зарегистрировали только спустя шесть дней», - отметил Киртоагэ.

Позже, поле подачи подписных листов, ему было отказано в регистрации на основании несоответствия паспортных данных подписавшихся граждан с базой данных Окружного избирательного совета.

«Мы собирали подписи, исходя из паспортных данных граждан, как этого от нас требовало законодательство. Не наша вина в том, что паспортные данные расходятся с базой данных», - подчеркнул кандидат от «Нашей партии».

Представители оппозиционной партии отметили, что представленные факты грубейшего нарушения закона со стороны избирательных властей являются доказательством подключения административного ресурса для исключения оппозиционных кандидатов с реальными шансами на победу.


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