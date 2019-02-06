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Кремлевский пропагандист считает Советский Союз «тупиковой ветвью человеческой эволюции»

Опубликовано : 07 февраль 2019 г. 00:43 | Просмотров: 72 | Категория: Мир

Один из основных пропагандистов российской власти, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что именно советское прошлое виновно в недостаточном благосостоянии России.

Об этом Киселев заявил в эфире популярного в России проекта "вДудь", выходящего в YouTube, отметив, что советское прошлое породило «иждивенчество и неумение жить в рыночной экономике».

«У нас было слишком много революций и слишком много социальных экспериментов, мы сами себя этим разрушаем… А что касается Советского Союза, это была тупиковая ветвь развития и эволюции человеческой, и мы вышли из Советского Союза, с одной стороны, с большими техническими достижениями, а с другой, с таким отрицательным социальным опытом, к которому относится иждивенчество и неумение жить в рыночной экономике», - сказал Киселев.

По его мнению, именно благодаря советскому прошлому России до сих пор приходится осваивать рынок и демократию и «набивать себе шишки».

Дмитрий Киселев является генеральным директором созданного на базе РИА «Новости» международного информационного агентства «Россия сегодня», а также заместителем генерального директора ВГТРК, ведущим программы «Вести» недели федерального канала «Россия 1».

Согласно результатам опроса «Левада-центра», в конце 2018 года в России было зарегистрировано рекордное за последние 10 лет количество ностальгирующих по СССР. Если в 2017-м ностальгия одолевала 58% респондентов, то в 2018 году их число возросло до 66%.


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