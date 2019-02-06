Пророссийская партия требует исключить Партию социалистов из гонки и посадить ее лидера Игоря Додона в тюрьму ...

Возглавляемая Александром Калининым пророссийская Партия регионов сообщила о финансировании пророссийской партии Додона из России и обратилась в Генпрокуратуру.

Калинин утверждает, что занимающий должность президента Игорь Додон прилетел из Москвы чартерным рейсом авиакомпании «Газпромавиа» 1 февраля не в связи с неблагоприятными метеоусловиями, как об этом сообщил Додон. Он сообщил, что если бы туман был помехой для посадки самолетов в аэропорту Кишинева, то и самолет «Газпромавиа» тоже не мог бы приземлиться.

«В самолете, на котором прилетел Додон, привезли 20 миллионов долларов на избирательную кампанию социалистов в Приднестровье и Гагаузии», - заявил Калинин, призвавший обратить внимание на то, как в ближайшее время социалисты активизируются в регионах, а также в России.

В то же время, Калинин сообщил, что большую часть суммы разделят между собой лидеры Партии социалистов.

Александр Калинин, который до сих пор находился в Москве, будучи лидером Конгресса молдавских диаспор, отметил, что возглавляемая им партия направит в компетентные органы требование об исключении из предвыборной гонки Партии социалистов в связи с ее финансированием из-за рубежа.

Кроме того, Калинин сообщил, что потребует отстранения Игоря Додона с должности президента и его дальнейшего уголовного преследования.

Сам Додон, а также его Партия социалистов, пока не отреагировали на озвученные обвинения в ведении предвыборной кампании за деньги из-за рубежа.