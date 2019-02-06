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В Лондоне арестовано имущество сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы

Опубликовано : 07 февраль 2019 г. 16:10 | Просмотров: 936 | Категория: Криминал

Сын бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата не смог объяснить происхождение почти 400 тысяч фунтов стерлингов, за которые он собирался оплатить арену жилья одном из британских городов.

В результате, средства 22-летнего сына Филата были конфискованы британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее, британские власти установили, что Лука Филат оплачивал свои расходы  депозитов компаний, находящихся, преимущественно, в Турции и на Каймановых островах. В поле зрения британских следователей попало и приобретение им в 2016 году элитного автомобиля Bentley Bentayga за 200 000 фунтов стерлингов, а также других предметов роскоши.

Бывший премьер-министр Владимир Филат был арестован по обвинениям в коррупции, извлечении выгоды из влияния и финансовых преступлениях. Позже, в июне 2016 года, он был осужден к девяти годам лишения свободы.


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