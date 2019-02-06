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Лупу получил свое первое ответственное задание

Опубликовано : 07 февраль 2019 г. 23:24 | Просмотров: 255 | Категория: Власть

Счетная палата, которую официально возглавил в четверг бывший лидер Демпартии Мариан Лупу, получила поручение от парламента провести проверку законности действий по ремонту здания администрации президента, совершенного Турцией по личной договоренности с Додоном.

Инициативу по проведению аудита выдвинула фракция Партии коммунистов.

По мнению депутатов, ремонт здания администрации президента был проведен  с нарушениями, а проект реконструкции не был предан гласности.

Более того, известно, что в обход закона подрядчик не был отобран в результате открытого конкурса, а работы не были официально приняты.

Кроме того, накануне, лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что деньги на ремонт здания администрации президента тратились нерационально. Он заявил, что реально было потрачено 7,1 млн. евро, а Турция выделила 10 млн. евро. 

В свою очередь, администрация занимающего должность президента Игоря Додона настаивает на абсолютной законности проведенной сделки с турецкой стороной, о признает, что «администрация президента не участвовала в заключении договоров субподрядчиков в процессе выполнения указанных работ».

Как указывается в пресс-релизе возглавляемого Додоном учреждения, «проект технической помощи «реконструкция здания администрации президента Республики Молдова»был реализован посредством турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), который координировал все аспекты финансового характера, полностью взяв на себя контроль над реализацией данного проекта».

Администрация Додона так и не уточнила, на каком законном основании турецкая сторона могла проводить ремонт государственного объекта в обход отношений с госбюджетом Молдовы.

Приняв решение об аудите деятельности по ремонту здания администрации президента, парламент не уточнил дату начала соответствующих действий Счетной палатой.  

Ранее Додон неоднократно объявлял, что в результате его договоренностей с президентом Турции  Реджепом Эрдоганом, «государство не потратило ни одного лея» на ремонт его офиса.


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