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Власти оставили за решеткой кандидата в депутаты от оппозиции

Опубликовано : 08 февраль 2019 г. 08:12 | Просмотров: 402 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Несмотря на то, что бывший офицер-пограничник Георгий Петик был зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку оппозиционного блока ACUM, Апелляционная палата Кишинева отказала в его освобождении, продолжая удерживать его под арестом по сфабрикованному обвинению.

Решение об отказе в освобождении из-под ареста Георгия Петика было принято в четверг.

Поручителями выступили адвокаты незаконно арестованного бывшего офицера-пограничника. Пока не известно, почему поручителями не выступили лидеры или активисты блока ACUM, по чьим спискам выдвинут кандидатом в депутаты Георгий Петик.

Петик был доставлен в Апелляционную палату лишь на оглашение приговора. После оглашения вердикта, Петик был насильно выведен конвоирами, как только он начал говорить о лидере правящей Демпартии Владимире Плахотнюке.

«Молдова станет избирательным округом, который будет называться Владимир Плахотнюк. В тюрьме №17 приготовлена кровать, на которой написано «Владимир Плахотнюк». Я приготовил тебе и постельное белье. Тебя там ждут, Владимир Плахотнюк. Будешь рядом со мной. Нам будет весело вдвоем, я тебе это обещаю», – успел заявить Георгий Петик в зале суда.

Адвокаты расценивают приговор Апелляционной палаты, как грубое нарушение гарантированного Конституцией права Георгия Петика быть избранным. Кроме того, опо мнению адвокатов, было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.




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