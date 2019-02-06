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Франция отозвала своего посла из Италии

Опубликовано : 08 февраль 2019 г. 01:03 | Просмотров: 224 | Категория: Мир

Италия обвинена во вмешательстве во внутренние дела Франции после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо встретился с представителями протестного движения «желтых жилетов».

Эта беспрецедентная мера по отзыву своего посла из Рима для консультаций была принята Францией впервые со времен окончания Второй мировой войны.

Как сообщает Radio France Internationale, Министерство иностранных дел Франции в четверг объявило о том, что отзывает французского посла из Италии «для консультаций» на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Римом. Поводом для этого решения стала «очередная провокация», подчеркнули во французском дипломатическом ведомстве. 

Эта «тяжелая ситуация» не имеет аналогов за всю послевоенную историю, подчеркнула официальный представитель французского дипломатического ведомства Аньес фон дер Мюль, упомянув о «постоянно повторяющихся обвинениях», «необоснованных атаках» и «оскорбительных заявлениях» итальянских властей.

Накануне, МИД Франции выразил протест после встречи вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с представителями французского протестного движения «желтых жилетов».

Вице-премьер правительства Италии Ди Майо встретился с представителями «желтых жилетов», выступающими против политики правительства Франции, и написал в "Твиттере", что ветер перемен пересек Альпы. Луиджи Ди Майо обещал "желтым жилетам" помощь и призвал их не сдаваться.

Известно, что в отношениях между Францией и Италией возникла напряженность после того, как в июне 2018 года в Италии было сформировано коалиционное правительство между популистским "Движением пяти звезд" и правой партией "Лига".


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