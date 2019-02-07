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Умер «лучший Остап» советского кино

Опубликовано : 08 февраль 2019 г. 15:09 | Просмотров: 218 | Категория: Люди

В Москве скончался один из известнейших советских актеров театра и кино Сергей Юрский.

Юрский скончался на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила в пятницу дочь актера Дарья Юрская.

Всего Юрский сыграл в кино 48 ролей. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Сергей Юрский стал первым Остапом Бендером в кино, снявшись в экранизации «Золотой теленок» 1968 года. При этом многие критики и зрители до сих пор считают его лучшим Остапом в кино.

Наиболее памятные роли Юрского - директор школы-интерната Викниксор ("Республика ШКИД"), доктор Груздев ("Место встречи изменить нельзя"), нотариус Роше ("Ищите женщину"), деревенский выпивоха дядя Митя ("Любовь и голуби").

Сергей Юрский запомнился не только, как талантливый артист театра и кино, но также, как  режиссер театра и кино, талантливый прозаик и поэт, сценарист и драматург, блестящий и непревзойденный чтец.


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