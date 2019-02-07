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В будущем парламенте будет инициирован запрет деятельности Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка

Опубликовано : 08 февраль 2019 г. 16:16 | Просмотров: 302 | Категория: Власть

Об этом заявила кандидат в депутаты от «Нашей партии» Елена Грицко, отметив, что люстрации должны быть подвергнуты и ее пособники действующего режима.

Грицко объявила, что депутаты возглавляемой Ренато Усатым партии пойдет на переговоры о каком-либо политическом сотрудничестве только с теми депутатами, которые поддержат её инициативу о запрете деятельности Демпартии и о люстрации всех, кто сотрудничал с нынешним режимом.

Это заявление прозвучало в ходе дебатов на Бельцком телевидении. Контркандидат Елены Грицко от Партии коммунистов Сергей Рубцов уверен, что и представляемая им партия поддержит инициативу о запрете Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком  правящая Демпартия обладает всеми признаками тоталитарной партии, что должно стать законным поводом для запрета ее деятельности.

В частности, известно, что ДПМ установила тотальный контроль над высшим представительным органом страны – парламентом, подчинила себе медийное пространство, захватила и подчинила себе юстицию.

Демпартия финансируется за счет финансовых поступлений сотрудников бюджетообразующих госпредприятий, которые обязаны вступать в партию под угрозой увольнения. Партия также получает субсидии из госбюджета, несмотря на выявленные грубейшие нарушения финансовой отчетности и финансирования своей деятельности. Кроме того, одной из основных доходных статей партийного бюджета являются поступления от молдавского филиала российского газового гиганта АО «Молдовагаз». Доходы высшего руководства ДПМ также пополняются за счет ретрансляции в Молдове самого рейтингового телеканала «Первый канал».


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