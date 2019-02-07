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В борьбе Додона с «мигалками» победили «мигалки»

Опубликовано : 08 февраль 2019 г. 23:10 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Неутомимый «борец с мигалками», занимающий должность президента Игорь Додон не только увеличил свой кортеж, но  заметно улучшил себе комфорт при передвижении по стране.

Кортеж Додона был замечен в пятницу на трассе Кишинев-Бельцы. Додона, обещавшего «ездить как все», «без мигалок», сопровождали четыре машины охраны «с мигалками».

Кроме увеличения штата личной охраны, власти, с которыми, как утверждает Додон, он так нещадно борется, поменяли ему автомобиль: «Мерседес» одной из последних моделей был заменен на «Ауди», так же одной из последнх моделей.

Ранее уже сообщалось, что сразу после своего избрания, в ноябре 2016 года Додон публично пообещал «не пользоваться мигалками» и ехать, «как все».




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