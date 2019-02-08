Румыния признала Гуайдо временным главой Венесуэлы ...

Председательствующая в Евросоюзе Румыния приняла решение о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Об этом сообщается на сайте президента Румынии Клауса Йоханниса.

«Решение президента Румынии было принято после тщательного рассмотрения ситуации, в том числе с политической, дипломатической и правовой точек зрения, а также в контексте, в котором большинство государств-членов ЕС и ряд важных союзников и партнеров нашей страны в евроатлантическом регионе признали законность временного президента Хуана Гуайдо», — говорится в сообщении.

После этого решения Бухареста, Хуан Гуайдо публично поблагодарил власти Румынии. «Благодарю правительство Румынии за признание нашей борьбы за восстановление конституционного порядка и организацию свободных выборов в Венесуэле», - написал в Твиттере Хуан Гуайдо.

4 февраля девятнадцать европейских стран приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединилась и Македония.

В то же время, 1 февраля Италия заблокировала решение Европарламента о признании Гуайдо президентом.

Ранее США признали Гуайдо легитимным главой государства. Вслед за Вашингтоном это сделали Израиль, Организация американских государств, правительства Канады, Бразилии, Коста-Рики, Аргентины, Парагвая, Перу, Колумбии, Эквадора, Чили, Гватемалы и Гондураса. О поддержке венесуэльской оппозиции также заявила и Украина.

10 января 2019 года Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента Венесуэлы. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.