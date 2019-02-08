Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах ...

(ВИДЕО) Дело одного из руководителей МВД, уличенного в сексуальном преступлении в отношении подростка, «спускают на тормозах», а одним из заинтересованных лиц является действующий глава МВД, кандидат в депутаты от Демпартии Александр Жиздан.

Детали преступления, совершенного заместителем командующего Войск карабинеров МВД Михаилом Бежаном, были преданы гласности в эфире телеканала JurnalTV.

Журналисты предоставили заявления матери 17-летнего подростка, сообщившей, что Бежан принуждал ее сына к оральному сексу за 50 евро.

Как сообщила мать подростка, если изначально полицейские оперативно подключились к расследованию и даже задержали преступника, то впоследствии дело приобрело обратный ход, а полицейский-педофил до сих пор находится на свободе, несмотря на то, что пеступление было совершено еще 1 февраля.

Ведущий передачи Василе Нэстасе отметил, что из источников в МВД известно, что сразу после задержания Бежан позвонил лично Александру Жиздану с просьбой «замять дело».

Связь Жиздана с обвиненным в педофилии высшим офицером МВД прослеживается еще со времен, когда Жиздан был заместителем директора СИБ. Тогда, Бежан был заместителем командира спецназа СИБа. Уйдя в МВД, Жиздан перевел и Бежана в структуру МВД, назначив его в руководство Войск карабинеров МВД.

Сам Жиздан категорически опровергает свою причастность к покрывательству педофила в погонах, настаивая на том, что он сложил себя функции министра на период ведения предвыборной кампании.

Примечательно, что на момент совершения преступления Жиздан еще не вступил в предвыборную кампанию.

Известно, что нынешний глава МВД Александр Жиздан на протяжении долгих лет играет одну из главных ролей в структуре безопасности олигарха Владимира Плахотнюка. В частности, в 2012 году, после того, как было совершено убийство на охоте в заповеднике «Пэдуря Домняскэ» с участием руководства Генпрокуратуры и судебной системы, именно Жиздан (в то время, начальник оперативного управления МВД) обеспечивал уничтожение улик, указывающих на причастность к убийству приближенных к Плахотнюку чиновников.

Входящий в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка, Александр Жиздан является кандидатом в депутаты от правящей Демпартии по Ново-Аненскому одномандатному избирательному округу.