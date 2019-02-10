Ренато Усатый объяснил, как на популярном языке определяется поведение Додона ...

Об этом Усатый заявил в своем видеообращении, рассказав о том, что Додон в разные периоды своей политической биографии получал серьезные денежные суммы на свое содержание не только у него, но и у Вячеслава Платона и Илана Шора, а сейчас пытается выдать появляющиеся факты скрытого финансирования, как «политические спекуляции».

Кроме того, Ренато Усатый обратил внимание и на недавние заявления Додона о том, в каком случае можно будет признать нелегитимными грядущие парламентские выборы.

Речь идет о сделанном Додоном во вторник заявлении о том, что выборы могут быть объявлены незаконными, если нынешние власти попытаются снять с избирательной гонки контролируемую Додоном Партию социалистов, а также блок ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе.

В этой связи Усатый публично напомнил Додону содержание их телефонного разговора после того, как в 2014 году были объявлены результаты парламентских выборов, когда благодаря незаконному исключению из гонки фаворита выборов - партии Усатого, в парламент прошел 21 депутат от партии Додона. Как утверждает Усатый, тогда Додон отказался от предложения заявить о непризнании результатов в знак солидарности с одним из лидеров гонки, исключенным на исходе выборов.

«Так делают только чмошники и барыги, которые только берут у всех. Это не бизнес. Бизнес - это когда пошел и заработал. Лоббизм - это когда помог кому-то заработать. А барыжничество - это когда там стрельнул пару копеек, там, упаковался, сделал вот такой вот дуршлаг и ходишь рассказываешь, как живешь на тысячу леев», - заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, оценивая поведение Додона.

В ходе этого же видеообращения Усатый сделал целый ряд заявлений, подтверждающих факты скрытого финансирования возглавляемой Додоном Партии социалистов. В частности, он представил копии инвойсов на оплату авиаперелетов Игоря Додона и Зинаиды Гречаной, которые были оплачены обвиненным в краже миллиарда долларов из банковской системы Иланом Шором.