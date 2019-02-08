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Совместный пункт пропуска в Кучургане оказался блефом Киева и Кишинева

Опубликовано : 10 февраль 2019 г. 15:53 | Просмотров: 1538 | Категория: Власть

Помпезно открытый в июле 2017 года в присутствии президента Украины и премьер-министра Молдовы первый совместный пункт пропуска на приднестровском участке границы действует лишь формально из-за дефицита электроэнергии.

Совместный пункт пропуска Первомайск-Кучурган не может полноценно работать из-за серьезных проблем с логистикой, в частности, из-за перебоев в обеспечении электроэнергией. Из-за этих проблем невозможна и полноценная деятельность молдавских пограничников на этом пункте пропуска.

Об этом в интервью изданию Jurnal de Chișinău заявил начальник Управления контроля за пересечением границы Генерального инспектората пограничной полиции Молдовы Андрей Гори.

Чиновник сообщил, что участие сотрудников пограничной полиции Молдовы в проведении комплексного контроля на границе станет возможным лишь после реконструкции пункта пропуска.

В настоящий момент, молдавскими пограничниками осуществляется лишь добровольная регистрация граждан в двух кабинах в условиях, когда в 2018 году было зарегистрировано 333 322 перехода, то есть 10 752 человека в сутки.

«Подчеркну, самой большой проблемой является обеспечение электроэнергией, рабочими помещениями, спецтехникой для контроля и мебелью», - заявил Гори, уточнив, что «переход к внедрению полного контроля откладывается по причине необходимости модернизации этого пункта пропуска».

Он также сообщил, что ответственным за внедрение проекта является киевский Офис Международной организации по миграции, а проект финансируется Евросоюзом при совместном со-финансировании со стороны Молдовы и Украины.

Совместный пункт пропуска на молдо-украинкой границе Первомайск-Кучурган был открыт 17 июля 2017 года в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Этот пункт стал первым пунктом пропуска на приднестровском участке молдо-украинской границы. Проект был внедрен при поддержке Евросоюза, а его целью заявлено повышение эффективности контроля на границе.

Известно, что через пункт пропуска «Кучурган» осуществляется более 70% всех торговых операций Приднестровья.


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