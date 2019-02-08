В крупнейших городах России прошел «Марш материнского гнева» ...

Акция «Марш материнского гнева» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Екатеринбурге в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую следователи не отпускали из-под домашнего ареста к умирающей дочери.

Как сообщает издание Meduza, в московском «Марше материнского гнева», не согласованном с городскими властями, приняли участие около тысячи человек, один из них был задержан. В Петербурге, по данным «Открытой России», полиция задержала семь человек.

Сторонники «Открытой России» вышли на улицы в знак протеста против ареста Анастасии Шевченко, у которой 31 января умерла семнадцатилетняя дочь Алина.

30 января Алина, дочь участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, попала в реанимацию. Шевченко, которая в тот момент уже находилась под домашним арестом, разрешили поехать в больницу к дочери, но в палату женщину так и не пустили.

На следующий день Алина умерла.

По данным «Открытой России», акции солидарности с Анастасией Шевченко и другими политзаключенными прошли более чем в 20 городах России.

Радио «Свобода» сообщает, что в Петербурге ОМОН задерживал участников Марша, несмотря на то, что они шли по улицам в тишине и без лозунгов.

Анастасия Шевченко является активисткой движения «Открытая Россия», которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной на территории России организации.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.