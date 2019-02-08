МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10.02.2019  

В крупнейших городах России прошел «Марш материнского гнева»

10.02.2019  

Совместный пункт пропуска в Кучургане оказался блефом Киева и Кишинева

10.02.2019  

Ренато Усатый объяснил, как на популярном языке определяется поведение Додона

09.02.2019  

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

09.02.2019  

Румыния признала Гуайдо временным главой Венесуэлы

08.02.2019  

В борьбе Додона с «мигалками» победили «мигалки»
все новости

В крупнейших городах России прошел «Марш материнского гнева»

Опубликовано : 10 февраль 2019 г. 23:03 | Просмотров: 227 | Категория: Мир

Акция «Марш материнского гнева» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Екатеринбурге в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую следователи не отпускали из-под домашнего ареста к умирающей дочери.

Как сообщает издание Meduza, в московском «Марше материнского гнева», не согласованном с городскими властями, приняли участие около тысячи человек, один из них был задержан. В Петербурге, по данным «Открытой России», полиция задержала семь человек.

Сторонники «Открытой России» вышли на улицы в знак протеста против ареста Анастасии Шевченко, у которой 31 января умерла семнадцатилетняя дочь Алина.

30 января Алина, дочь участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, попала в реанимацию. Шевченко, которая в тот момент уже находилась под домашним арестом, разрешили поехать в больницу к дочери, но в палату женщину так и не пустили.

На следующий день Алина умерла.

По данным «Открытой России», акции солидарности с Анастасией Шевченко и другими политзаключенными прошли более чем в 20 городах России.

Радио «Свобода» сообщает, что в Петербурге ОМОН задерживал участников Марша, несмотря на то, что они шли по улицам в тишине и без лозунгов.

Анастасия Шевченко является активисткой движения «Открытая Россия», которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной на территории России организации.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В крупнейших городах России прошел «Марш материнского гнева»

В крупнейших городах России прошел «Марш материнского гнева» ...

Просмотров: 227
Румыния признала Гуайдо временным главой Венесуэлы

Румыния признала Гуайдо временным главой Венесуэлы ...

Просмотров: 504
Франция отозвала своего посла из Италии

Франция отозвала своего посла из Италии ...

Просмотров: 731
Кремлевский пропагандист считает Советский Союз «тупиковой ветвью человеческой эволюции»

Кремлевский пропагандист считает Советский Союз «тупиковой ветвью человеческой эволюции» ...

Просмотров: 759
В НАТО входит очередная бывшая югославская республика

В НАТО входит очередная бывшая югославская республика ...

Просмотров: 1399
На кума Путина возбуждено уголовное дело за госизмену и сепаратизм

На кума Путина возбуждено уголовное дело за госизмену и сепаратизм ...

Просмотров: 3176
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9326
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32549
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32226
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 10960
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31608
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 30361
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25879
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20015
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 19044
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 18042
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14563
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

Просмотров: 11767
ВЛАСТЬ
Совместный пункт пропуска в Кучургане оказался блефом Киева и Кишинева

Совместный пункт пропуска в Кучургане оказался блефом Киева и Кишинева

10.02.2019  Ренато Усатый объяснил, как на популярном языке определяется поведение Додона
09.02.2019  Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах
08.02.2019  В борьбе Додона с «мигалками» победили «мигалки»
ЛЮДИ
Умер «лучший Остап» советского кино

Умер «лучший Остап» советского кино

14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

07.02.2019  В Лондоне арестовано имущество сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы
07.02.2019  Пророссийская партия требует исключить Партию социалистов из гонки и посадить ее лидера Игоря Додона в тюрьму
05.02.2019  Плахотнюк незаконно владел двумя служебными паспортами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (36)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker