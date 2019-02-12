Ренато Усатый опубликовал доказательства о финансировании Шором деятельности Додона

Усатый признал, что в 2013-2014 г.г. Игорь Додон брал деньги и у него, тогда еще не начавшего заниматься политикой. "Тогда, он брал деньги у меня на политику, и в то же время он брал деньги у Шора, хотя мне клялся, что ему никто ничего не дает и я - единственный, кто ему помогает", - заявил Усатый.

В этой связи Ренато Усатый опубликовал имеющиеся у него копии инвойсов на оплату авиаперелетов Игоря Додона и Зинаиды Гречаной по маршруту Кишинев-Москва-Кишинев. На всех документах указывалось, что оплачивал эти билеты Илан Шор. Все эти документы датированы 2013 и 2014 годами, когда Додон начал "раскручивать" приобретенную им Партию социалистов.

"Это доказательства того, как "оппозиция" летала за счёт тех, с кем якобы борется. Это поможет вспомнить побольше Шору и вам это не помешает", - написал Усатый в комментарии к опубликованным документам.

Партия социалистов пока никак официально не прокомментировала появившиеся документы.